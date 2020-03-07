YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Gülsoy: “Ticarette aktif rol alan kadınlarımızın ülke kalkınmasında rolü büyük”

Gülsoy: “Ticarette aktif rol alan kadınlarımızın ülke kalkınmasında rolü büyük”

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Gülsoy: “Ticarette aktif rol alan kadınlarımızın ülke kalkınmasında rolü büyük”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Gülsoy mesajında, “ Ticarette ve Girişimcilikte aktif rol alan kadınlarımızın ülkemizin kalkınmasında rolü büyük” dedi.
Hayatın her alanında gösterdikleri başarı, emek ve fedakârlıklarla yaşama anlam katan kadınların her türlü saygı, taktir ve hürmeti hak ettiğini belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kadınlarımız, ülke olarak verimliliğimizin artırılmasında ve gelişimimizde en önemli etkendir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Kadınlarımıza onların kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunulmasına vesile olursak, toplum olarak her zaman daha da ileriye gidebiliriz” dedi.
Türk kadınının tarihimizin her anında eşsiz fedakarlıklarıyla bu günlere ulaşmamızda önemli sorumluluklar aldığını ifade eden Başkan Gülsoy, “ Günümüzde kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir. Bu özelliklerinden dolayı kadınlarımız, insanlığın kalbi, duygusu, estetiği, hatta hayatın temel anlamıdırlar. Kadının duygusal zekası ve varlığı, toplumun ve toplumsal barışının en büyük güvencesidir. Barışın, refahın, huzurun tüm dünyaya egemen olması ve toplumumuzu oluşturmadaki katkıları için üreten kadınlarımıza minnettarız. Onlara sadece senenin bir gününde değil, her zaman aynı sevgi ve duyarlılığı göstermeliyiz” şeklinde konuştu.
Başkan Ömer Gülsoy, “Kadınlara yapılan yatırım Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımdır. Kadının ekonomik ve sosyal hayattaki güçlenmesi ülke refahı için önceliklidir. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye’nin bu hedefine kadınlar olmadan ulaşabilmesinin mümkün değildir. Sürdürülebilir kalkınmanın yolu kadınlarımızı da ekonomik sisteme hem işgücü hem de girişimci olarak entegre etmekten geçiyor. Ticarette ve girişimcilikte aktif rol alan kadınların ülkemize ve iş dünyasına vereceği katkıya daha çok ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.