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Gültak, Adanalıoğlu’nda vatandaşlar bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 14.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkan Gültak, Adanalıoğlu Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlar, muhtarlar, esnaf ve üreticilerin taleplerini ve şikayetlerini dinledi.Hem belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi alan Başkan Gültak, hem de vatandaşlar, üreticiler ve esnafın talep ettiği hizmet ve çalışmalar için ilgili birimlere talimat verdi.

Akdeniz Belediye Başkan Gültak, Adanalıoğlu Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlar, muhtarlar, esnaf ve üreticilerin taleplerini ve şikayetlerini dinledi.
Hem belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi alan Başkan Gültak, hem de vatandaşlar, üreticiler ve esnafın talep ettiği hizmet ve çalışmalar için ilgili birimlere talimat verdi. Muhtarlar, hizmetler nedeniyle teşekkürlerini dile getirirken, üreticilerin talebi üzerine mahalleden geçen derede inceleme yapan Başkan Gültak, derede ıslah ve temizlik çalışması başlatılması amacıyla hemen orada telefon açarak DSİ yetkilileriyle görüştü.
Mahalle meydanında vatandaşlarla toplantı
Mahalleyi ziyaretinde, eline boya fırçası alıp, vatandaşlar için büyük önem taşıyan ve yüzlerce insanın ziyaret ettiği Şeyh İbrahim El Hekim Türbesinin bahçesinde bulunan bordürleri de boyayan Gültak, türbenin yenilenen tabelasını da matkapla yerine yerleştirdi. Mahalle meydanında muhtarlar ve vatandaşlarla da bir toplantı yapan Gültak, yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı. Muhtarlar ve vatandaşlar da yeni bahçe yolları açılması, gençler ve çocuklar için halı saha yapılması, asfalt kaplama, su kanallarının ıslahı, elektrik kesintileri gibi konularda talep ve şikayetlerini dile getirdi.
“Mahalle ziyaretlerimiz kendimizi de kontrol etmemizi sağlıyor”
Ziyaretini değerlendiren Başkan Gültak, “Akdeniz’de göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve esnaflarımızla buluşmaya aralıksız devam ediyoruz. Çünkü Akdeniz’i ve halkımızı çok önemsiyoruz. Mahalle sakinleri ve muhtarlarımızla sohbet etmek, daha verimli sonuç almamızı sağlıyor, sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Mahallemize tekrar geldiğimizde ‘neler yaptık, neler yapacağız’ gibi konularda kendimizi kontrol ediyoruz. Akdeniz’de artık huzur, barış ve kardeşlik hakim oldu. Akdeniz artık daha çok hizmet alan, değişen ve dönüşen bir ilçe olma yolunda ilerliyor. Halkımızın arasında olmaya, talep ve sorunları dinleyip çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.
“Soğuk asfalt tesisi projesi ihale aşamasında”
Bahçe yollarındaki sıkıntıların da giderileceğini kaydeden Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Akdeniz’de soğuk asfalt tesisi kurmak için Çevre Bakanlığından 2 milyon liralık hibe sağlanacak, proje ihale aşamasında. Proje bittiğinde mucur yerine soğuk asfalt dökeceğiz. Okullarımızın tadilatı ve eksikliklerinin tamamlanması için talimat verdim. Bugüne dek farklı mahallerimizde 50’den fazla okulumuzun tadilatı yapıldı. Ekiplerimizin Şeyh İbrahim El Hekim Türbesinin tamamını kapsayan tadilatı da devam ediyor. Mahallemize mini basketbol sahası da kazandıracağız. Konuyu yetkililerle görüştüm, su kanallarının temizliği ve ıslahı da yerine getirilecek.”

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