Gültak: "Dönüşüme destek verin en modern tesisleri beraber yapalım"

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçenin son 40 yılda kontrolsüz şekilde büyüdüğüne dikkat çekerek, "Kentsel ya da yerinde dönüşüm. Adına ne derseniz deyin. Gelin destek verin, bu şehri beraber dönüştürelim. En modern tesisleri beraber yapalım" dedi.

Gültak, Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında yaptığı konuşmada, kentteki pazar yerlerinin iyileştirilmesi ve yeni pazar yerlerinin kurulması hususunda meclis üyelerinden gelen talep ve eleştirileri yanıtladı.

"Yer yoksa nasıl bir semt pazarı yapacağız?"

Başkan Gültak, mahalle aralarına kurulan semt pazarlarına lavabo ve tuvalet konulması hatta yeni sabit semt pazarları yapılarak bu sorunun tamamen ortadan kaldırılması taleplerini değerlendirdi. Bulunan ortamlarda sabit lavabo koyma şanslarının olmadığını, bu sebepten pazar yerlerine mobil lavabolar getirileceğini söyleyen Gültak, "Yine aynı yere geldik. Kentsel ya da yerinde dönüşüm. Adına ne derseniz deyin. Akdeniz Türkiye’nin en eski ilçelerindendir. Bu cadde ve sokaklarda oturan insanlarımızı mağdur etmeden, eğer gerekli cadde, sokak, semt pazarları, okulları, cem evleri, cami, kilise, oyun parkı istiyorsak bu şehri el birliği ile dönüştürmek zorundayız. Nusratiye, Yeni Mahalle, Bahçe, Şevket Sümer, Güneş’te daha birçok mahallemizde belediyeye veya hazineye ait bir arazi yoksa ben bu konuda belediye başkanlığı yetkisini sizlere de vereyim. Yer yoksa nasıl bir semt pazarı yapacağız?" ifadelerini kullandı.

"Destek verin hep beraber dönüştürelim"

Başkan Gültak, "Bu şehrin modern bir şehir olması gerekiyor. Bu şehirde yaşayan tüm halkların parklarının, çocuklarının oyun alanlarının, kadın ve erkeklerin spor alanlarının olması en büyük doğal hakkıdır. Akdeniz 100 yıllık bir ilçedir. Son 40 yılda kontrolsüz bir şekilde büyüyerek insanların modern yaşam tarzlarını oluşturacak bir ilçe olmaktan uzaklaşmıştır. Dolayısıyla gelin buna hep beraber destek verin. Bu şehri beraber dönüştürelim. Bu dediklerinizi en modern tesislerini de beraber yapalım" diye konuştu.

"Huzurunuzda söz veriyorum"

Akdeniz Belediyesi Meclis üyelerinden ricası olduğuna vurgu yapan Gültak, şöyle devam etti; "Sıkıntılı olan pazar yerlerimizde gerekli yerleri lütfen tarayın. Bana milli emlak, belediye ya da hazine arazisi gibi, veyahut kirasını bizden almayacak ya da bağışa yakın bir şekilde yer verecek vatandaşımızı bulun lütfen. Varsa, ben sizin huzurunuzda söz veriyorum; hemen kapalı semt pazarı yapacağım."



