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Gültak, fenomen olan temizlik görevlisini evinde ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 23.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, rast geldiği bir sokak düğününde hem halay çekip hem de elindeki süpürgesiyle yerleri temizlerken çekilen görüntüleri sosyal medyada adeta fenomen olan belediye personeli Sait İsnaç’ı evinde ziyaret etti.Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Başkan Gültak, hem çalışıp hem de halay çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli 61 yaşındaki Sait İsnaç’ın videosunu izlediği zaman uzun süre gülümsediğini ve bu durumun çok hoşuna gittiğini söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, rast geldiği bir sokak düğününde hem halay çekip hem de elindeki süpürgesiyle yerleri temizlerken çekilen görüntüleri sosyal medyada adeta fenomen olan belediye personeli Sait İsnaç’ı evinde ziyaret etti.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Başkan Gültak, hem çalışıp hem de halay çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli 61 yaşındaki Sait İsnaç’ın videosunu izlediği zaman uzun süre gülümsediğini ve bu durumun çok hoşuna gittiğini söyledi. Severek yapılan her işte mutlaka başarı ve ödül olacağını dile getiren Gültak, bu nedenle Sait İsnaç’ı ödüllendirdiklerini ifade etti.
Belediye personelinin, mutlu şekilde çalışmalarından kendisinin de büyük mutluluk duyduğunu belirten Gültak, “Belki de birçok kişi, görevinin başındayken halay çeken personelimizi uyaracağımızı veya ceza vereceğimizi bekledi. Fakat biz kendisini 1 maaş ikramiye ile ödüllendirdik. Çünkü ‘gönül belediyeciliğinde’ olması gereken budur. İşini severek yapan personelimizin daima yanındayız. İşini severek yapmak, hem başarıyı getirir hem de halkın, yapılan işlerden memnun kalmasını sağlar. Personelimize tekrar teşekkür ediyor kendisine ve ailesine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.
Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Gültak, evin minikleriyle de yakından ilgilendi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Sait İsnaç, eşi ve çocukları da Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın, kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkürlerini dile getirdiler.
Başkan Gültak’ın aileyi ziyaretine eşi Behiye Gültak da katıldı.

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