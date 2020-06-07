YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Gültak, Silifke Caddesi esnafı ile bir araya geldi

Gültak, Silifke Caddesi esnafı ile bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 07.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentin en hareketli caddelerinden biri olan Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Gültak, karşılaştığı her esnaf ve vatandaşla sohbet edip hal hatırını sordu ve taleplerini dinledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentin en hareketli caddelerinden biri olan Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.
Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Gültak, karşılaştığı her esnaf ve vatandaşla sohbet edip hal hatırını sordu ve taleplerini dinledi. Renkli görüntülere ve samimi diyaloglara sahne olan ziyaret esnasında belediye personelleri de esnafa ve vatandaşlara 10 bin maske ile 3 bin adet dezenfektan jel dağıttı.
Cadde ve sokakların üzeri, sıcağa karşı şemsiye gölgeliklerle kapatılacak
Silifke Caddesi üzerindeki ve ara sokaklardaki işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Gültak, inşaatı aralıksız şekilde devam eden Mersin Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gültak, özellikle Mersin Millet Bahçesi’nin tamamlanıp halkın hizmetine girmesiyle birlikte tüm kentin yanı sıra, çarşıya ciddi bir hareketlilik ve yoğun canlılık geleceğinin, kentin apayrı bir hava kazanacağının altını çizdi.
Mersin Çarşısı olarak adlandırılan kent merkezinin, eskiden olduğu gibi canlı ve renkli günlerine kavuşması amacıyla daha başka neler yapılabileceği konusunda da cadde esnafıyla değerlendirmeler yapan Gültak, esnafın dile getirdiği önerileri de tek tek dinledi.
Gültak, sıcak yaz günlerinde gölgelik görevi görecek renkli şemsiyelerle, caddenin ve uygun sokakların üzerinin kapatılması konusunda esnafların görüşünü de sordu. Cadde esnafı, bu öneriyi çok beğendiklerini belirterek, bunun için yapılacak çalışmanın en kısa sürede başlamasını talep ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

Efeler Belediye Başkanı Atay, belediyeye ait atıl durumdaki arsaları inceledi

Efeler Belediye Başkanı Atay, belediyeye ait atıl durumdaki arsaları inceledi

Mersin Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:15
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:41

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Aysun Eczanesi
Merkez
Çam Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Ergül Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Jiyan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Akdeniz’de asfalt ve yol açma çalışmaları sürüyor

Akdeniz’de asfalt ve yol açma çalışmaları sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

“Mersin bir altın madeni ama işletilemiyor”

“Mersin bir altın madeni ama işletilemiyor”

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.