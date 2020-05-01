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Gültak, tarım işçileriyle bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 01.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla, Adanalıoğlu beldesinde, biber seralarında çalışan tarım işçilerini ziyaret etti, onlarla birlikte biber topladı.Başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Gültak, “1 Mayıs bayramında, tarım işçilerimizi ziyaret edip, bayramlarını kutlamak istedik.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla, Adanalıoğlu beldesinde, biber seralarında çalışan tarım işçilerini ziyaret etti, onlarla birlikte biber topladı.
Başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Gültak, “1 Mayıs bayramında, tarım işçilerimizi ziyaret edip, bayramlarını kutlamak istedik. Tabi burayı daha önce de ziyaret etmiştik. Çünkü burası çok önemli bir yer. Türkiye’nin en önemli yaş sebze-meyve üretim bölgesi. Akdeniz ilçemiz sanayisi, limanı, turizmi ve tarımsal üretimiyle çok önemli bir bölge. Bu ziyaretimizle, hem işçilerimizin bayramını kutladık hem de onlara buranın ne kadar önemli olduğunu, çok önemli bir iş yaptıklarını anlatmaya çalıştık. Seralarda çalışan işçilerimize eldiven, maske ve dezenfektan da dağıttık. Çünkü istiyoruz ki, hem işçilerimiz salgından korunsun hem de buradan üretilen ürünlerimiz, Türkiye’ye ve tüm dünyaya sağlıklı ve temiz bir şekilde ulaşsın” dedi.
“İhtiyaç sahibi tüm insanlarımıza ulaşacağız”
Akdeniz Belediyesi olarak, yeni tip korona virüs salgınına karşı verdikleri mücadeleyi de anlatan Başkan Gültak, “Özellikle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün 20 bin ekmek dağıttık. Dağıttığımız dezenfektan şişeleri 50 bini bulurken, binlerce maske ve eldiven de dağıttık. Bugün de gıda kolilerinin dağıtımına başladık. Ramazan ayı boyunca 30 bin civarında gıda kolisini muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte insanlarımıza ulaştıracağız. Akdeniz Belediyesi olarak bizler sokaktayız, insanlarımız için çalışıyoruz. Bir kez daha tarım işçilerimizin, gizli kahramanlarımızın, 1 Mayıs bayramını kutluyor, nice bayramımızı daha güzel şartlarda kutlamayı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.
Gültak, daha sonra seralara girerek işçilerle birlikte biber topladı, kadın tarım işçileriyle sohbet etti.

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Sabah
05:40
Öğle
12:44
İkindi
16:29
Akşam
19:37
Yatsı
21:01

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Akça Eczanesi
Merkez
Atalan Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
İlkerdem Eczanesi
Merkez
Senem Eczanesi
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