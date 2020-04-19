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Gültak’tan sokağa çıkma yasağında sürpriz doğum günü ziyareti

MERSİN HABERLERİ  | 19.04.2020 18:38 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, sürpriz doğum günü ziyaretleri gerçekleştirdi.Gültak, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar için yine sokağa çıktı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, sürpriz doğum günü ziyaretleri gerçekleştirdi.
Gültak, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar için yine sokağa çıktı. İhtiyaç sahibi vatandaşların başta ekmek ve gıda ürünleri olmak üzere, her türlü talebinin karşılanması için 7/24 çalışan belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını denetleyen Gültak, ilçe sakini iki vatandaşa da sürpriz doğum günü ziyareti yaptı.
Elinde pasta ile ilk olarak 72 yaşına giren Kamile Ateşoğlu adlı vatandaşı, Gündoğdu Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Başkan Gültak, evin avlusunda bir süre yaşlı kadın ile sohbet etti, bir isteği olup olmadığını sordu. Türkçe bilmeyen Kamile Ateşoğlu da Kürtçe yaptığı konuşmada, sürpriz ziyaret nedeniyle çok sevindiğini söyleyip teşekkür etti. Başkan Gültak, yaşlı kadının talep ettiği bazı ihtiyaçların da en kısa sürede kendisine ulaştırılacağını belirtti.
Gültak, gün içerisinde Kültür Mahallesi’nde yaşayan ve 18 yaşına giren Meryem Çelik’i de ziyaret ederek doğum gününü kutladı, pastasını teslim etti. Doğum günü kutlamasını, korona virüs tedbirleri nedeniyle yapamadığın anlatan Meryem Çelik, Başkan Gültak’ın kendisini ziyareti ve doğum gününü kutlaması nedeniyle çok duygulandığını ifade ederek teşekkür etti.
Kriz masasına oturdu, gelen telefonlara baktı
Sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Gültak, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan kriz masasına da oturarak, ilçe sakini vatandaşlar ile muhtarlardan gelen telefonlara baktı, talep ve şikayetleri dinledi. Gelen talepleri tek tek not eden ve ekiplere ileten Gültak, vatandaşlardan gelen isteklerin en kısa sürede yerine getirilmesi, şikayetlerinin de çözümü için talimat verdi.

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