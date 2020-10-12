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Gültepe’de 1. Gül Festivali heyecanı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Geçmişte gülleriyle ünlü olan Gültepe Mahallesi’nin mazisini yeniden canlandırmak ve yaşatmak için harekete geçen İzmit Belediyesi, İzmitlileri 1.

Geçmişte gülleriyle ünlü olan Gültepe Mahallesi’nin mazisini yeniden canlandırmak ve yaşatmak için harekete geçen İzmit Belediyesi, İzmitlileri 1. Gül Festivali’nde Gültepe’de buluşturuyor.
Gültepe Mahallesinin eski günlerini canlandırmak için harekete geçen İzmit Belediyesinin düzenleyeceği 1. Gül Festivali ile İzmit’i gül kokuları saracak. Perşembe günü saat 15.00’te Gültepe Mahallesi’nde gerçekleşecek olan 1. Gül Festivali etkinliği ile mahalle halkına bin adet gül fidesi dağıtacak. Etkinlikte İzmitliler, İzmit Belediye Bandosunun vereceği konser ile müziğin keyfini çıkarırken, belediye ressamları tarafından mahalledeki merdivenler rengarenk boyanacak. Gül kokularının etrafı saracağı bu güzel festivale tüm İzmitlileri davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İsmini gülden alan mahallemize, gül festivali çok yakışacak. Gültepe’yi daha da güzel hizmetlerle donatmak istiyoruz. Tüm halkımızı Gültepe 1. Gül Festivali’ne bekliyoruz” dedi.

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