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Gültepe’deki otopark yenilendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.11.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sözünü verdiği bir proje daha hayata geçti ve Gültepe K-Park Otoparkı yenilendi.’Teknolojik Otopark Çözümleri’ adıyla 31 Mart Yerel Seçimi öncesi vatandaşlara modern otoparkların sözünü veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu konudaki ilk adımı Gültepe Kültür Merkezi Otoparkı’nda attı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sözünü verdiği bir proje daha hayata geçti ve Gültepe K-Park Otoparkı yenilendi.
’Teknolojik Otopark Çözümleri’ adıyla 31 Mart Yerel Seçimi öncesi vatandaşlara modern otoparkların sözünü veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu konudaki ilk adımı Gültepe Kültür Merkezi Otoparkı’nda attı. Vatandaşlardan gelen talep ve alanda yapılan incelemeler neticesinde Gültepe, Harmantepe ve Telsizler mahallelerinin kesişim noktası olan Talatpaşa Caddesi’nde araçların park yeri bulmada sorun yaşadığı tespit edildi. Yoğun trafik akışının gözlendiği yerde bulunan belediyeye ait Gültepe K-Park Otoparkı’nda sorunun çözümü için kapasite artırımı çalışması başlatıldı. Gültepe K-Park’ta 200 olan araç kapasitesi 250’ye çıkarılırken, akıllı aydınlatma ve güvenlik kamerası gibi teknolojik uygulamalar da modernize edildi. Otopark, vatandaşlara ilk yarım saat ücretsiz olarak hizmet verecek.
Otoparkın açılışı Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sahipliğinde Kaymakam Mustafa Koç ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk’ün katılımıyla gerçekleşti.

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