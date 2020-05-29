Gülüç Belediyesi Cuma Namazı öncesi dezenfekte yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 74 gün sonra ilk defa Cuma Namazı kılındı. Gülüç Belediyesi namaz kılınacak alanda dezenfekte çalışması yaptı.

Gülüç Beldesinde 74 gün sonra cemaat ilk defa okul bahçelerinde Cuma Namazı kıldıl. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından belirlenen alanlarda Gülüç Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışması yaptı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uydukları için teşekkür etti. Başkan Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Kdz. Ereğli Kaymakamlığı öncülüğünde Korona virüs sebebiyle Gülüç Belediyesi olarak bizlere kapılarını açan Sayın okul müdürlerimize, polis teşkilatımıza ve cami hocalarımıza teşekkür ederim. Şükürler olsun, hasretimiz sona erdi. Bu Cuma namazında safları değil ama gönül bağlarımızı sıkı tuttuk. Bugüne ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Kendinizi korumak için maske takmayı ihmal etmediğiniz ve 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederim. Yüce Rabbimiz kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Cumamız mübarek olsun” dedi.



