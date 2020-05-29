YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Gülüç Belediyesi Cuma Namazı öncesi dezenfekte yaptı

Gülüç Belediyesi Cuma Namazı öncesi dezenfekte yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.05.2020 23:03 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 74 gün sonra ilk defa Cuma Namazı kılındı.

Gülüç Belediyesi Cuma Namazı öncesi dezenfekte yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 74 gün sonra ilk defa Cuma Namazı kılındı. Gülüç Belediyesi namaz kılınacak alanda dezenfekte çalışması yaptı.
Gülüç Beldesinde 74 gün sonra cemaat ilk defa okul bahçelerinde Cuma Namazı kıldıl. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından belirlenen alanlarda Gülüç Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışması yaptı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uydukları için teşekkür etti. Başkan Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Kdz. Ereğli Kaymakamlığı öncülüğünde Korona virüs sebebiyle Gülüç Belediyesi olarak bizlere kapılarını açan Sayın okul müdürlerimize, polis teşkilatımıza ve cami hocalarımıza teşekkür ederim. Şükürler olsun, hasretimiz sona erdi. Bu Cuma namazında safları değil ama gönül bağlarımızı sıkı tuttuk. Bugüne ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Kendinizi korumak için maske takmayı ihmal etmediğiniz ve 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederim. Yüce Rabbimiz kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Cumamız mübarek olsun” dedi.

Gülüç Belediyesi Cuma Namazı öncesi dezenfekte yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:16
Öğle
12:55
İkindi
16:54
Akşam
20:25
Yatsı
22:12

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mutfağa götürüp 39 yerinden bıçakladı

Mutfağa götürüp 39 yerinden bıçakladı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.