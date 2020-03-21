Gülüç Belediyesi her noktayı dezenfekte ediyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Gülüç Belediyesi korono virüse karşı alınan önlemler kapsamında beldenin birçok noktasında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş çalışmaların kamu binaları, toplu taşıma araçları, insanların sık kullandıkları alanlarda devam ettiğini söyledi. Başkan Demirtaş açıklamasında “Korono virüs salgınının ülkemizde de görülmeye başladığı ilk günden bu yana Gülüç Belediyesi olarak bizlerde kapsamlı olarak önlemlerimizi aldık. Bu kapsamda öncelikle kamu binaları, öğrenci yurtları, sağlık ocağı, 112 istasyonu, taksi durağı ve taksiler, otobüs durakları, çöp konteynırları, belediye binamızdaki tüm birimler, düğün salonumuz, atölyeler ve bir çok iş yerinde dezenfekte çalışması yaptık. Çöp konteynırlarımızı düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Yine aynı şekilde sokaklarımızı da temizlik malzemeleri ile yıkayıp dezenfekte ediyoruz” dedi.

Salgının yayılmaması için Gülüç halkından bu süreçte evlerinde kalmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Başkan Demirtaş, tüm dünyayı etkisi altına alınan ve ülkemizde de görünen salgını alınan önlemlerle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını dile getirdi.

