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Gülüç’e yapılacak 24 derslikli ortaokulun ihalesi 2 Ekim’de

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’ne yapılması planlanan 24 derslikli Gülüç Emine Ayhan Orta Okulu inşaatı ihalesinin 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldeye yapılması planlanan Gülüç Emine Ayhan Ortaokulu ihalesinin 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.Gülüç’te ki çocukların daha modern bir ortamda eğitim görecek olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Başkan Demirtaş “Gülüç’e yapılacak olan 24 derslikli ortaokulumuzun ödeneği 2019 yılında çıkmıştı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’ne yapılması planlanan 24 derslikli Gülüç Emine Ayhan Orta Okulu inşaatı ihalesinin 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldeye yapılması planlanan Gülüç Emine Ayhan Ortaokulu ihalesinin 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Gülüç’te ki çocukların daha modern bir ortamda eğitim görecek olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Başkan Demirtaş “Gülüç’e yapılacak olan 24 derslikli ortaokulumuzun ödeneği 2019 yılında çıkmıştı. Okulumuza hayırseverimiz Emine Ayhan hanımefendinin ismi verilecek. Gülüç’te ki mevcut ortaokulumuz artık ihtiyaca cevap vermiyordu. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Saadet Oruç hanımefendi, valimiz, kaymakamımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızın destekleri ile okulumuz inşaatı ihale aşamasına geldi. 2 Ekim’de yapılacak ihalenin ardından hızlıca yer teslimi yapılacak ve inşaata başlanacak. Gülüçlü çocuklarımız okul inşaatı tamamlandığında daha modern, daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim görecekler. Şimdiden burada eğitim görecek öğrencilerimize, eğitim verecek öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm Gülüçümüze hayırlı uğurlu olsun. Okulun yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Saadet Oruç hanımefendi, Zonguldak Valimiz Mustafa tutulmaz, Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, milletvekillerimiz, teşkilat yöneticilerimiz ile il ve ilçe millli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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