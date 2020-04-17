YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Gülüç’te başkan Demirtaş kapı kapı maske ve dezenfektan dağıtıyor

Gülüç’te başkan Demirtaş kapı kapı maske ve dezenfektan dağıtıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.04.2020 19:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş ve belediye personeli tüm belde halkına kapı kapı gezip içerisinde maske, dezenfektan, ıslak mendil ve korona virüse karşı nasıl korunması gerektiğini anlatan broşürlerin yer aldığı çantaları dağıtmaya başladı.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, Belediye Meclis üyeleri, belediye çalışanları ve gönüllü kişiler 8 bin 800 nüfusu bulunan Gülüç Beldesi’ne hazırlanan sağlık kitinin dağıtımına başladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş ve belediye personeli tüm belde halkına kapı kapı gezip içerisinde maske, dezenfektan, ıslak mendil ve korona virüse karşı nasıl korunması gerektiğini anlatan broşürlerin yer aldığı çantaları dağıtmaya başladı.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, Belediye Meclis üyeleri, belediye çalışanları ve gönüllü kişiler 8 bin 800 nüfusu bulunan Gülüç Beldesi’ne hazırlanan sağlık kitinin dağıtımına başladı. Araçlarla birlikte mahallelere dağılan ekipler vatandaşlara hem sağlık kitlerini dağıttı, hemde bilgilendirmede bulundu. Eşi ışıl Demirtaş ile birlikte ev ev dolaşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ta vatandaşlara her zaman yanlarında olduğu mesajını verdi. Başkan Demirtaş sağlık kitlerinin dağıtımına ilişkin yaptığı konuşmada “Korona virüs salgınının ilk başladığı günden bu yana mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak yıkama ve ilaçla dezenfekte çalışmalarına başladık. Hemen ardından belediye binası başta olmak üzere kamu binalarını daha sonra da tüm evlerin girişlerini dezenfekte ettik. Bu gün ise Gülüç Belediyesi olarak 5 binini Kdz. Ereğli Kaymakamımızın, 10 binini ise kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz maskeleri, 5 bin adet dezenfekte ve 5 bin adet ıslak mendili içerisinde korona virüse karşı korunmayı anlatan bilgilerin yer aldığı broşürlerle birlikte dağıtımına başladık. Vatandaşlarımızda bu çalışmalardan oldukça memnun. Ben Gülüç Belediye Başkanı olarak seçildiğim ilk günden bu yana halkımın hep yanında oldum. Bu zorlu günlerde de Gülüç halkının yanındayız. Gülüç’te hiç kimseyi maskesiz bırakmayacağız. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek. Halkımızdan tek isteğim kurallara uysunlar, evlerinde kalsınlar, biz bu korona virüs savaşını da bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yeneceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
12:57
İkindi
16:42
Akşam
19:42
Yatsı
21:09

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Ada Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yakademirciler köyünde incelemelerde bulunuldu

Yakademirciler köyünde incelemelerde bulunuldu

Aşevine destekler artarak sürüyor

Aşevine destekler artarak sürüyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.