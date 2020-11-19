Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor

Alanya’nın tescilli lezzeti olan Gülüklü Çorba’yı geleneksel tarife bağlı kalarak hazırlayan işletmelerin “Tescilli Lezzet Noktası” olarak belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Yapılan kontrollerde gönüllü olarak bildirimde bulunan 8 lokanta ziyaret edildi ve kontrollerin ardından uygunluğu sağladığı tespit edildi.

Alanya mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Gülüklü Çorba, Alanya Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ’Alanya’ adına tescillenmiş ve tarifi koruma altına alınmıştı. Tescilli lezzetin korunması ve tarife uygun olarak hazırlayıp sunan işletmelerin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nden oluşan kontrol heyeti, saha çalışmalarında ikinci turu tamamladı.

Geleneksel tarife sadık kalarak Gülüklü Çorba hazırlayan işletmelerin belirlenmesi ve duyurulması amacıyla yapılan kontrollerde gönüllü olarak bildirimde bulunan 8 lokanta ziyaret edildi ve yapılan kontrollerin ardından uygunluğu sağladığı tespit edilerek “Gülüklü Çorba Üreten Tescilli Lezzet Noktası” olarak belirlendi. Yapılan kontrolleri değerlendiren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, “Gülüklü Çorba’nın tescillenmesi, Alanya Mutfağının korunması ve doğru bilgilerle gelecek yıllara taşınması açısından en önemli çalışmalarımızdan birisidir” dedi.