Gülümuşağı Mahallesi ilk kez asfalt ile tanıştı

Malatya’nın Battalgazi İlçesi’ne bağlı Gülümuşağı Mahallesinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 16 kilometrelik yolda genişletme ve asfalt serimi işlemleri yaptı. 12 kırsal yerleşim yeri ile ulaşımı sağlayan yol, ilk defa asfalt ile buluştu.

Gülümuşağı Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, çalışmalar hakkında ilgili birimden bilgiler aldı. İnceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay’a Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak ile birlikte daire başkanları ve ilgili şube müdürleri de eşlik etti.

Gülümuşağı Mahallesi’nin asfaltlanmasını büyük bir sevinçle karşılayan mahalle muhtarı Osman Sert, “İlk defa yolumuz asfalt gördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum. Yolumuz gerçekten çok kötüydü ve asfalta kavuştu mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim mahallemiz asfaltlandıktan sonra inanıyorum ki Malatya’da asfaltsız yer kalmamıştır. Biz Adıyaman sınırındayız. Başkanımız her tarafa asfalt götürmüştür buna inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Gülümuşağı Mahallesine yapılan yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları hakkında bilgiler veren Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise kış mevsimi yaklaşırken bile yol çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Battalgazi ilçemizin Gülümuşağı Mahallesi’ndeyiz. Gülümuşağı mahallemiz tarihinde ilk defa asfalt görüyor. Gülümuşağı’nda, Pütürge’de, Hekimhan’da, Kuluncak’ta, Akçadağ’da çalışıyoruz. Mevsimin bu zamanında Kasım Ayı’nda dahi durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol Asfalt Dairemizin tüm ekibiyle beraber inşallah Allah bizleri mahcup etmez ve kısa zamanda Selahattin Başkanımızın söylediği gibi Malatya’da asfaltsız yol bırakmayız. Yaptığımız bu çalışmanın Gülümuşağı Mahallesi’ne hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay da Gülümuşağı mahallesinde bin 700 rakımlı, zor şartların olduğu bir alanda çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Okyay, “Öncelikle İzmir’de yaşanan

depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başkanvekilimiz, daire başkanlarımız ve şube müdürlerimizle Gülümuşağı mahallemizi ziyaret ettik. Burada yaklaşık 20 bin ton malzemeyle yol iyileştirilmesi ve asfalt çalışması yaptık. Bu mahallemiz ve vatandaşlarımız ilk defa asfalt görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın hedefi, 2021 yılının sonuna kadar ilimizde hiçbir grup yolumuzun asfaltsız kalmaması. Yol ve Asfalt Dairemiz ve ilgili diğer dairelerimiz üzerlerine düşen görevi yerine getirmek adına 7/24 hafta içi hafta sonu demeden gece gündüz vatandaşlarımızın hizmetinde bulunmak adına mesai harcıyorlar. Bugünde Gülümuşağı Mahallemizde ilk defa yapılan asfaltı yerinde incelemek için geldik. Bu mahallemiz kırsal ve yaklaşık 1700 rakımın olduğu, çalışma şartlarının zor olduğu bir mahallemiz. Mahallemizde önce yol genişletme iyileştirme çalışmalarını yaptık. Genişletme çalışması sonrasında malzeme serimi ve asfaltlama çalışması yapıldı. Buradaki mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Çolak ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan beyin selam ve sevgileriyle geldik. Yeni yapılan yolun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kaza bela olmamasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

Mahallelerinin toprak yol olduğunda çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Abuzer Doğru, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Yolumuzu yaptı teşekkür ediyoruz. Biz kendisinden razıyız Allah’ta ondan razı olsun. Hiç asfalt görmedik ve ilk defa hizmet alıyoruz Allah razı olsun. Yolumuz toprakken çok sıkıntı çektik. Çamur, toz çok oluyordu ama şimdi cennet gibi bir yolumuz oldu” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Tayfun ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ederim. Şimdiye kadar asfalt yolumuz yoktu. Yeni yaptı kendisi. Başkanımızın ekibinde yer alan daire başkanlarına emek verenlerin hepsine teşekkür ederim. Şuana kadar rezillik çektik ancak şükür bizde asfalta kavuştuk. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Abuzer Özcan, Hacı Doğru ve Ali Doğru’da yollarının asfalt ile buluşmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

