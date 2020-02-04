Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi hayata geçiriliyor

Kepez Belediyesinin, tüm aşamalarını şeffaflık içerisinde sürdürdüğü, ihalesini canlı televizyon yayını ile yaptığı Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin protokolü de noter huzurunda imzalandı. Gülveren Mahallesi’nde,160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde konutların yapımı başlıyor. Hak sahiplerine 320 dairenin verileceği ve 48 milyon 500 bin TL’ye ihale edilen kentsel dönüşüm projesinin protokol töreni belediye binasında gerçekleştirildi. Belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının hazır bulunduğu törende Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve yüklenici firma Pınarlar İş Ortaklığı temsilcileri, protokole noter huzurunda imza attı. Başkan Hakan Tütüncü, törende yaptığı açıklamada, yüklenici firma ile protokolü imzalayarak önemli bir virajı geçtiklerini söyledi. Gülveren’de, sadece kentsel dönüşümü değil, çevre ve şehircilik bakımından da önemli bir uygulamayı gerçekleştireceklerinin altını çizen Tütüncü, “Gülveren, vatandaşa külfet yüklenmeden kentlerin dönüştürülebileceği konusunda önemli bir zihniyet değimine işaret eden bir projeydi. Bu yanıyla Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, klasik değil, örnek bir dönüşüm oldu” dedi.

"Şeffaf ve kamu yararı gözeterek yapıldı"

Uzun süre üzerinde durdukları kentsel dönüşüm projesinin tüm aşamasını şeffaflık içinde yürütüldüğüne işaret eden Tütüncü, 2015 yılında başlattıkları canlı yayında ihale yöntemini bu projede de sürdürdüklerini söyledi. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin süreçlerini açıklık, şeffaflık, hesap verilebilir, özellikle de tüm paydaşların görebileceği şekilde yürüttüklerini belirten Tütüncü, “Pek çok kamu yararı sağlayacak bir projeye imza attık. Cuma günü yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak. Ardından konutların yapımı başlayacak. Bu proje, çevresindeki Kültür, Yenidoğan, Ahatlı, Şafak, Yeşilyurt mahallelerine de hareketlilik getirecek. İnşallah kısa sürede binaları tamamlayacağız. Akılcı bir projeyle şehirlerin nasıl yenilendiğini bu projede göreceğiz” diye konuştu.

"1999 yılı öncesi bina stoğu yenilenmeli"

Geçtiğimiz günlerde 6,8 şiddetinde depremin yaşandığı Elazığ’a yaptığı ziyarette, Türkiye’nin depremlerden çok şey öğrendiğini gördüğünü aktaran Tütüncü, “Elazığ’da,1999 yılı öncesi yapılan binaların tamamına yakını kullanılamaz durumdayken, yeni imar yönetmeliğine göre yapılmış binaların sapasağlam kaldığını gördük. Bu fotoğraf, depremlerin değil, binaların öldürdüğü hakikatini bir kez daha gösterdi. 1999 yılı öncesi konut stoğunu yenilememiz gerekiyor. Biz de kentsel dönüşüm, binaların yenilenmesi olarak görülüyor. Aslında bütüncül olarak kentin yenilenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gülveren Mahallesi’ndeki dönüşümü yaparken, belediye arsasının üzerine getirdikleri artı katma değer ile ekonomik bir model geliştirdiklerini belirten Tütüncü, “Gülveren modeli, deprem riskiyle karşı kaşıya kalan yerlerde kentin topyekun değişim konusunda ufuk açıcı olacak” diyerek açıklamasını tamamladı.