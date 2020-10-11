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Gümrük Han’da gençler sahne aldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Tarihi Gümrükhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her hafta düzenlediği müzik günleriyle eski günlerine tekrar dönüyor.Tarihi, turistik ve kültürel değerleriyle kadim bir kent olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önderliğinde düzenlenen sosyal ve kültürel açık hava etkinlikleri Şanlıurfalıların büyük beğenisini topluyor.

Gümrük Han’da gençler sahne aldı

Tarihi Gümrükhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her hafta düzenlediği müzik günleriyle eski günlerine tekrar dönüyor.
Tarihi, turistik ve kültürel değerleriyle kadim bir kent olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önderliğinde düzenlenen sosyal ve kültürel açık hava etkinlikleri Şanlıurfalıların büyük beğenisini topluyor. Şanlıurfa, eski ihtişamlı günlerine dönmeye hazırlanan tarihi Gümrükhan’da düzenlediği müzik etkinliğinde sahneyi bu kez gençlere bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde özellikle hafta sonları yeni normalleşmeye uygun düzenlenen sosyokültürel etkinlikler kapsamında Tarihi Gümrük Han’da ‘Müzik Günleri’ etkinliğinde bu hafta sahneye genç yetenekler çıktı.
‘Gümrük Han Müzik Günleri’ programından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Gümrük Han’da gençler sahne aldı

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Karakopru
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Nehir Eczanesi
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