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Gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.08.2020 13:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta, 275 adet kaçak cep telefonu, yüzlerce adet şarj cihazı ve şarj kablosu ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılığa geçit verilmiyor.

Gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta, 275 adet kaçak cep telefonu, yüzlerce adet şarj cihazı ve şarj kablosu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılığa geçit verilmiyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Malkara ilçesi girişinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 275 adet cep telefonu ve 100 adet şarj cihazı ile 100 adet şarj kablosu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Operasyon sonrasında ele geçirilen malzemelerle ’TUNA1’, 1071 ve 1922 mesajı verildi.

Gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

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