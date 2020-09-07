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Gümrük Kaçağı Mallarla Yakalandılar

MUĞLA HABERLERİ  | 07.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Milas KOM ve NSM Grup Amirliği görevlileri tarafından tespit edilen ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan adli arama neticesinde; maddi değeri yüksek gümrük kaçağı, 15 adet Saat, 50 adet farklı markalarda parfüm ve ayrıca 138 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.Ele geçirilen ve tanesi 5 bin 500 TL civarında piyasada satışa sunulan 15 saat, yine fiyatı 900 ila 750 TL artasında değişen 50 farklı marka parfüm ve 138 adet sentetik eczaya el konulurken, araçta bulunan 3 şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gümrük Kaçağı Mallarla Yakalandılar

Milas KOM ve NSM Grup Amirliği görevlileri tarafından tespit edilen ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan adli arama neticesinde; maddi değeri yüksek gümrük kaçağı, 15 adet Saat, 50 adet farklı markalarda parfüm ve ayrıca 138 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen ve tanesi 5 bin 500 TL civarında piyasada satışa sunulan 15 saat, yine fiyatı 900 ila 750 TL artasında değişen 50 farklı marka parfüm ve 138 adet sentetik eczaya el konulurken, araçta bulunan 3 şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gümrük Kaçağı Mallarla Yakalandılar

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Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
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