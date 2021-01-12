YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Gümrük kaçağı saatlere el konuldu

Gümrük kaçağı saatlere el konuldu

12.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gümrük kaçağı saatlere el konuldu

Sivas’ta ele geçirilen 283 adet gümrük kaçağı kol saati ve 391 adet cüzdana el konuldu.Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında gümrük kaçağı kol saati ve cüzdan tespit edilen iki ikamet ve ikamet sahibi şahsa ait araçta arama gerçekleştirildi.

Sivas’ta ele geçirilen 283 adet gümrük kaçağı kol saati ve 391 adet cüzdana el konuldu.
Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında gümrük kaçağı kol saati ve cüzdan tespit edilen iki ikamet ve ikamet sahibi şahsa ait araçta arama gerçekleştirildi. Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama iznine istinaden gerçekleştirilen aramada çeşitli marka ve özelliklerde; 283 adet gümrük kaçağı kol saati ve 391 adet Cüzdan ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:45
Öğle
12:45
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:58

Sivas Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Aker Eczanesi
Merkez
İçten Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Sivas'ta 283 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Sivas'ta 283 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Devlet tiyatrolarının salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara desteği sürüyor

Devlet tiyatrolarının salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara desteği sürüyor

Başkan Bilgin’den kurumlara ziyaret

Başkan Bilgin’den kurumlara ziyaret

Sivas'ta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç ağır yaralandı

Sivas'ta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç ağır yaralandı

Sedef hastalarına sevindiren haber

Sedef hastalarına sevindiren haber

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’nden seri ziyaretler

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’nden seri ziyaretler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.