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Gümrük kapısında 206 bin TL değerinde hurda ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.12.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 206 bin 125 TL değerinde hurda ele geçirildi.Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Transit Refakat Belgesi Muhteviyatı eşyanın beyan dışı edildiğini belirlenmesi üzerine, düzenledikleri operasyonda 12 bin 760 kilo kullanılmış motor ve motor aksam parçaları, 7 bin 173 kilo kullanılmış vites kutusu ve vites kutusu aksam parçaları, 3 bin 367 kilo kullanılmış Diffansiyel ve Diffansiyel aksam 2 bin 100 kilo kullanılmış krank, bin 140ilo kullanılmış araç klima paneli ve aksam parçaları ele geçirildi.

Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 206 bin 125 TL değerinde hurda ele geçirildi.
Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Transit Refakat Belgesi Muhteviyatı eşyanın beyan dışı edildiğini belirlenmesi üzerine, düzenledikleri operasyonda 12 bin 760 kilo kullanılmış motor ve motor aksam parçaları, 7 bin 173 kilo kullanılmış vites kutusu ve vites kutusu aksam parçaları, 3 bin 367 kilo kullanılmış Diffansiyel ve Diffansiyel aksam 2 bin 100 kilo kullanılmış krank, bin 140ilo kullanılmış araç klima paneli ve aksam parçaları ele geçirildi. Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden bilgi istedi. Buradan gelen fotoğraflarda ve araçta bulunan eşyaların birbiriyle uyuşmadığı, söz konusu araçta bulunan eşyaların ekonomik ömrünü tamamladığı görülmesi üzerine hurda olarak değerlendirilerek işlem yapıldı. Söz konusu eşyanın gümrüklenmiş değeri 206 bin 125 TL olduğu, olay ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adlı soruşturma işlemi başlatıldı.

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