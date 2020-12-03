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Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levhalar ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 03.12.2020 10:39 | Son Güncelleme

Malatya’da Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levhalar ele geçirildi.

Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levhalar ele geçirildi

Malatya’da Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levhalar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan ihbar değerlendirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesinde yabancı uyruklu bir şahsın evinde tarihi eser niteliği taşıyan gümüş levhalar olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi alındı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 adet toplam 1,5 kg ağırlığında, her biri 21x12 cm ebatlarında, üzerinde Osmanlıca kabartma yazı bulunan Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levha ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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