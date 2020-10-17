YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Gümüş, Kanuni Ortaokulu’nun inşaatında incelemelerde bulundu

Gümüş, Kanuni Ortaokulu’nun inşaatında incelemelerde bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 17.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yapımı tamamlanmak üzere olan Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "İlçemiz derslikleri, laboratuvarları, tasarım beceri atölyeleri, kütüphanesi ve sosyal kültürel donatı alanları ile bir modern okul binasına daha kavuşuyor.

Gümüş, Kanuni Ortaokulu’nun inşaatında incelemelerde bulundu

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yapımı tamamlanmak üzere olan Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "İlçemiz derslikleri, laboratuvarları, tasarım beceri atölyeleri, kütüphanesi ve sosyal kültürel donatı alanları ile bir modern okul binasına daha kavuşuyor. Okulumuzun inşaatı bitmek üzere” dedi.
Gümüş, okulun yapımının tamamlanması ile öğrencileri geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini, dünya ile rekabet edebilen donanıma sahip bireyler olarak yetişmesini sağlayacak UNESCO Dünya Şehri Safranbolu’ya yakışır bir okul olacağını belirtti.
Safranbolu’nun eğitim öğretim de başarılı bir ilçe olduğunu ifade eden Gümüş, “Bu okulumuzun da bütün donanımları ile hizmete girdiğinde ilçemizin eğitim öğretim kalitesine değer katacağına inanıyorum. Okulumuzun ilçemize kazandırılmasında ve yapımında emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen başta Devlet büyüklerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" açıklamalarına yer verdi.

Gümüş, Kanuni Ortaokulu’nun inşaatında incelemelerde bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Muharrem İnce Erzincan’da
Muharrem İnce Erzincan’da
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı

Karabük Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
12:40
İkindi
15:42
Akşam
18:13
Yatsı
19:33

Karabük Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Müge Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Safranbolu Belediyesi nikah salonu yeni yerinde
Safranbolu Belediyesi nikah salonu yeni yerinde
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.