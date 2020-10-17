Gümüş, Kanuni Ortaokulu’nun inşaatında incelemelerde bulundu

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yapımı tamamlanmak üzere olan Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "İlçemiz derslikleri, laboratuvarları, tasarım beceri atölyeleri, kütüphanesi ve sosyal kültürel donatı alanları ile bir modern okul binasına daha kavuşuyor. Okulumuzun inşaatı bitmek üzere” dedi.

Gümüş, okulun yapımının tamamlanması ile öğrencileri geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini, dünya ile rekabet edebilen donanıma sahip bireyler olarak yetişmesini sağlayacak UNESCO Dünya Şehri Safranbolu’ya yakışır bir okul olacağını belirtti.

Safranbolu’nun eğitim öğretim de başarılı bir ilçe olduğunu ifade eden Gümüş, “Bu okulumuzun da bütün donanımları ile hizmete girdiğinde ilçemizin eğitim öğretim kalitesine değer katacağına inanıyorum. Okulumuzun ilçemize kazandırılmasında ve yapımında emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen başta Devlet büyüklerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" açıklamalarına yer verdi.



