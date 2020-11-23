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Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO’ya Sıfır Atık Yetki Belgesi

AMASYA HABERLERİ  | 23.11.2020 17:43 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu (MYO), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında temel seviye “’Sıfır Atık Yetki Belgesi’ almaya hak kazandı.Rektör Yardımcıları Prof.

Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO’ya Sıfır Atık Yetki Belgesi

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu (MYO), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında temel seviye “’Sıfır Atık Yetki Belgesi’ almaya hak kazandı.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Kürkçü, Prof. Dr. Halil Apaydın ve Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Çiftçi’ye hak kazandıkları belgeyi teslim ettiler. Sıfır Atık Komisyon Başkanı Alpaslan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesine üniversite olarak tüm imkanlarımızla destek vermeye devam ediyoruz” dedi.
Rektör Yardımcıları Apaydın ve Kürkçü de tüm yerleşkelerde “Sıfır Atık Belgesi” alma hedefiyle çalışmalar sürdürdüklerini vurguladılar.

Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO’ya Sıfır Atık Yetki Belgesi

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