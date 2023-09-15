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Gümüşhane-Bayburt Havalimanı Türkiye’nin 60. havalimanı olacak

15.09.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, planlandığı tarihte bitirilirse Türkiye’nin 60. havalimanı olacak yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havalimanında üstyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı Türkiye’nin 60. havalimanı olacak

Vali Tanrısever, Köse ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında beraberinde Köse Kaymakamı Hakan Öznay, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler ve diğer protokol üyeleriyle temeli 2018 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılan Gümüşhane-Bayburt Havalimanında incelemelerde bulundu.

Çalışma sahasında Vali Tanrısever ve beraberindeki heyete bilgi veren Havalimanının Kontrol Amiri Bilal Timur, uluslararası standartlardaki projenin pist uzunluğunun 3 bin metre olduğunu, bölgedeki diğer havalimanlarıyla aynı pist uzunluğuna sahip olduklarını, terminal binası ve diğer tesislerin yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede yapıldığını söyledi.

Çalışmaların devam ettiği sahalarda incelemelerde bulunduktan sonra pist, apron ve altyapısı tamamlanan, üstyapı çalışmalarının da önümüzdeki yıl bitirilerek ilk uçuşun yapılması planlanan Gümüşhane-Bayburt Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tanrısever, havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili eksikleri ve ufak tefek değişiklikleri Ulaştırma Bakanlığından talep edeceklerini söyledi.

“YAPILMASI GEREKEN UFAK TEFEK DEĞİŞİKLİKLERİ TALEP EDECEĞİZ ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZDAN”

Gümüşhane’de en büyük kamu yatırımının havalimanı olduğunu ifade eden Vali Tanrısever, “Pistler tamamlandı, terminal binasında çalışmalar devam ediyor. En kısa zamanda bu çalışmalar bitirilecek. Havalimanı inşaatımızın olası deprem veya sel afetlerine karşı tedbirlerin alındığını, sadece bağlantı yollarıyla ilgili eksiklerin olduğunu gördük. Havalimanı inşaatımızın hem Gümüşhane’ye hem de Bayburt iline hizmet edecek olması itibariyle yapılması gereken ufak tefek değişiklikleri talep edeceğiz Ulaştırma Bakanlığımızdan” dedi.

“EN KISA ZAMANDA BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN HİZMETİNE SUNMAK İSTİYORUZ”

Gümüşhane-Bayburt havalimanının pist uzunluğunun Rize-Artvin ve Ordu-Giresun havalimanlarıyla aynı şekilde 3 bin metre olduğunu ifade eden Vali Tanrısever, “Terminal binası ve diğer donatılarla ilgili yüzde 10 seviyesinde çalışmalar. Yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bunu bölgemizin ve ülkemizin hizmetine sunmak istiyoruz. Biz de çevre güvenliği, çevre bağlantı yollarıyla ilgili taleplerimizi ileteceğiz. Onlar da tamamlandıktan sonra ülkemize büyük bir değer katmış olacağız” diye konuştu.

“ALTERNATİF BİR HAVALİMANI DA OLACAK”

Bölgede Erzurum, Erzincan, Trabzon, Rize ve Giresun’da havalimanlarının mevcut olduğunu, Gümüşhane’deki havalimanının bölgedeki vatandaşlara hizmet vermesinin yanında bütün bu çevredeki havalimanlarına da alternatif bir havalimanı olacağının altını çizen Vali Tanrısever, “Olası doğal olaylarda, hava koşullarında, afetlerde bu havalimanı diğer havalimanlarına alternatifte olacak. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitemiz var. Gerekirse bu artırılabilir de. Pistlerin durumu ve terminallerin büyütülmesiyle ilgili yeterli alanımız var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane illerini düşünmemek lazım. Erzurum’a, Giresun’a, Trabzon’a, Sivas’a, Erzincan’a hizmet edebilecek bir havalimanı. İnşallah ilerde hem Gümüşhane hem de Bayburt’un turizm potansiyeli de artınca yurtdışı seferlerinin de oluşmasını ve böylelikle yolcu sayısının daha da artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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