Gümüşhane Ceviz Vadisi olma yolunda ilerliyor

Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Ceviz Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında üreticilere 16 bin ceviz fidanı ile 2 bin adet dut fidanı dağıtımı yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü çiftçilerin fidanları köy ve mahallelerde bulundukları adreslerine götürülerek teslim edildi.

Türkiye’de yıllık 10 bin ton üretimle pestil ve köme üretiminde birinci sırada yer alan Gümüşhane’de bu ürünlerin ana maddesi olan ceviz ihtiyacını karşılamak için 2015 yılında hazırlanan Ceviz Eylem Planının ardından uygulanan proje kapsamında bugüne kadar 6 bin 800 dönümlük ceviz bahçeleri oluşturulmuştu.

Ekonomiye 100 milyon liralık katkı sağlayacak

Bu yıl DOKAP desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 16 bin ceviz fidanıyla bu rakam 7 bin 600 dönüme ulaşırken, ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen fernor ve fernette çeşitleri olan fidanlar meyve verdiğinde Gümüşhane ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlayacak.

“Gümüşhane’deki ceviz ağacı varlığını arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane’de tarıma dayalı sanayinin başında pestil - köme işletmeleri geldiğini belirterek, “Yaklaşık 30 işletmemizle 10 bin ton yıllık üretim yapılmaktadır. Pestil ve kömenin en önemli hammaddesi ceviz ve dut pekmezi oluşturmaktadır. İlimizde ceviz üretimi yıllık 1500 ton civarında, yalnız bu üretim yerelde münferit olarak ev önlerinde küçük arazilerde dikili ceviz ağaçları ile sağlanmaktadır. Üretilen bu ceviz miktarı da pestil ve köme işletmelerimizin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Biz bu arz açığını karşılayabilmek için yapmış olduğumuz sektör bazlı çalışmalarda Gümüşhane’deki pestil köme işletmelerinin yıllık 2 bin 500 ton civarında ceviz ihtiyacı olduğunu bunu da il dışından hatta yurtdışından karşılandığını, bu arz açığını gidermek üzere 2015 yılında başlattığımız Gümüşhane’de Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi kapsamında 100 bin ceviz fidanını ilimize getirdik. Yaklaşık 6 bin 800 dönüm alana kapama ceviz bahçeleri kurduk. Bu yönde Gümüşhane’deki ceviz ağacı varlığını arttırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.