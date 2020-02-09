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Gümüşhane genelinde okullara kar tatili

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 09.02.2020 23:00 | Son Güncelleme

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelindeki tüm okulları tatil etti.Valilikten yapılan açıklamada hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Gümüşhane’de beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayının ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden şehrin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 10 Şubat pazartesi günü bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi.Valilik, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelindeki tüm okulları tatil etti.
Valilikten yapılan açıklamada hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Gümüşhane’de beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayının ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden şehrin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 10 Şubat pazartesi günü bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Valilik, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

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Sabah
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Öğle
12:41
İkindi
15:30
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Yüce Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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