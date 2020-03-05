Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

TSK'nin başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na değinen Şahin, "Şunu belirtmek isteriz ki, inananlar için zafer kaçınılmazdır. Ordumuzun bu zorlu harekattan alnının akıyla ve zaferle çıkacağına inancımız tamdır. Bu süreçte Türk milletinin her ferdi gerek dualarıyla gerekirse canıyla kanıyla askerlerinin yanındadır." ifadesini kullandı.

- Giresun

Giresun Belediye Meclisinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları tarafından ortak alınan kararla Bahar Kalkanı Harekatına destek verildi.

Meclisin mart ayı ilk toplantısına başkanlık eden Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, dört siyasi parti adına ortak bildiriyi okudu.

Yılmaz, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kahraman Türk ordusunun, kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancın tam olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bahar Kalkanı Harekatı için Mehmetçiklerimize başarılar dileriz. Giresun Belediye Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."

Karadeniz Düşünce Kuruluşu Genel Merkezi de Bahar Kalkanı Harekatına destek verildiği yazılı açıklamasında, "Allah ordumuza her daim zafer nasip etsin. Her zaman, her yerde devletimizin aldığı tüm kararların yanında olduğumuzu ve harekata tüm gücümüzle destek verdiğimizi ilan ederiz." ifadesi kullanıldı.