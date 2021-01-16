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Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin yeni çöp araçları hizmete sunuldu

16.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gümüşhane köylerindeki çevre ve temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine hibe edilen çöp araçları düzenlenen törenle hizmete alındı.İl Özel İdaresi makine parkına dahil edilen 2 adet 14 metreküplük ve bir adet 7 metreküplük son model çöp toplama aracı ile 500’den fazla çöp konteyneri Vali Kamuran Taşbilek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile İl Genel Meclisi üyesi Vedat Soner Başer’in katıldığı törenle hizmete alındı.İl Özel İdaresi’nin Yeni Mahallede bulunan hizmet binasındaki makine parkı sahasındaki araçları inceleyen ve akabinde bir aracın test sürüşünü yapan Vali Taşbilek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, destek ve himayelerinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda ülkemiz ve ilimiz adına eğitim, sağlık, ulaşım, bilim, sanayi, enerji, tarım, çevre, kültür ve turizm, altyapı ve sosyal transfer konularında yatırımlar devam etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gümüşhane köylerindeki çevre ve temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine hibe edilen çöp araçları düzenlenen törenle hizmete alındı.
İl Özel İdaresi makine parkına dahil edilen 2 adet 14 metreküplük ve bir adet 7 metreküplük son model çöp toplama aracı ile 500’den fazla çöp konteyneri Vali Kamuran Taşbilek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile İl Genel Meclisi üyesi Vedat Soner Başer’in katıldığı törenle hizmete alındı.
İl Özel İdaresi’nin Yeni Mahallede bulunan hizmet binasındaki makine parkı sahasındaki araçları inceleyen ve akabinde bir aracın test sürüşünü yapan Vali Taşbilek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, destek ve himayelerinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda ülkemiz ve ilimiz adına eğitim, sağlık, ulaşım, bilim, sanayi, enerji, tarım, çevre, kültür ve turizm, altyapı ve sosyal transfer konularında yatırımlar devam etmektedir. Kendisini bir Gümüşhaneli gibi görerek ilimize gelen birçok hizmette büyük katkı sunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun büyük destekleriyle, valiliğimizin koordinasyonunda milletvekillerimiz, üniversitemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve değerli Gümüşhanelilerle birlikte ilimizin yarınlarının çok daha güzel olacağına inancımız tamdır. Bugün de burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ilimize hibe edilen araçların hizmete alınması vesilesiyle bir aradayız. İlimize her konuda destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. İl Özel İdaremize ve belediyelerimize bakanlığın bütün imkanlarını sunma noktasında her türlü yardımı sağladılar. Ayrıca Süleymaniye Kayak Merkezinin yapımı için il özel idaremize sağladıkları 12 Milyon Liralık ödenek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın imkanlarıyla yapılacak olan ve bu bağlamda hazırlık çalışmaları başlatılan, ilimize çok büyük değer katacak olan Kent Meydanı Projesi, ilimizin ve insanlarımızın hafızasında her daim minnetle hatırlanacaktır” dedi.
Ülke genelinde köylerden çöp toplama hizmetini ilk sunan İl Özel İdarelerinden birisi olan Gümüşhane İl Özel İdaresi, 2014 yılından beri 318 köy ve 712 bağlısında 13 araç ve 3 bine yakın çöp konteyneriyle buralardaki katı atıkları düzenli olarak toplayarak bertaraf tesislerine iletiyor.
Özellikle yaz aylarında artan kırsal nüfus nedeniyle zaman zaman araç ve konteyner yetersizliğinin yaşandığı Gümüşhane’de yeni gelen araç ve konteynerlerle bu hizmet daha sorunsuz yapılacak.

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