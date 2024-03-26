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Gümüşhane kara kışı martta yaşıyor

İHA İHA
26.03.2024 11:29
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Gümüşhane kent merkezine kış mevsiminde yağmayan kar mart ayında yağdı.

Gümüşhane kara kışı martta yaşıyor

Son günlerde aralıklı olarak gerçekleşen kar yağışlarından nasibini alan Gümüşhane bugün sabah yeniden beyaz örtüye büründü.
Karasal iklimin hüküm sürmesi nedeniyle Mart ayını bir sıcak bir soğuk geçiren Gümüşhane’de termometreler dün hava sıcaklığını 12 derece olarak ölçerken, bugün sabaha karşı başlayan kar yağışıyla birlikte sıcaklık sıfırın altına düştü. Mart ayının son günlerinde yeniden beyaz gelinliğini giyen Gümüşhane’de ani hava değişimi ve kar yağışı vatandaşlar arasında şaşkınlığa sebep oldu.

“KARASAL İKLİMDE BU NORMAL BİR DURUM”

Vatandaşlardan Emrah Talip Muş, bu zamana kadar yağan kar birikir ama Mart’tan sonra yağan karın çok kalıcı olmayacağını belirterek, “Yarın güneş vurunca erir gider. Sonuçta Gümüşhane karasal iklimin hüküm sürdüğü bir yer ve bu normal bir durum. Benim gençliğimde köylere Mayıs ayının sonlarında 50 santimetre kar yağdığını hatırlarım” dedi.

“DÜN YAZDAN KALMA BİR HAVA VARDI, BUGÜN SABAH KAR”

Yaşar Cansız ise iklimler değiştiğini dile getirerek, “Zamanında yağmayan kar geç tarihlere, yaza kalıyor. Eskiden köylerde bir metreyi aşan karlar görürdük. Bu yıl Gümüşhane’de kar geç tarihe kaldı. Dün yazdan kalma bir hava vardı. Bugün sabah kalktık ki kar. Bu memleketimiz için bereket” ifadelerini kullandı. Sabah 2 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı öğlen saatlerinde doğru güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eridi.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 26 Mart Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:08
Öğle
12:33
İkindi
16:02
Akşam
18:47
Yatsı
20:07

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler26 Mart Salı

Güven eczanesi
Kelkit
Giriftinoğlu eczanesi
Siran
Öztürk eczanesi
Torul
Merkez eczanesi
Merkez
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