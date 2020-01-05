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  4. Gümüşhane köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Gümüşhane köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 05.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de önceki gece etkili olan ve dün bazı ilçelerde gün boyu devam eden kar yağışının ardından kapanan 148 köy yolundan 50’si kar yağışına rağmen yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.Yağışın durmasıyla birlikte bugün tüm ilçelerde teyakkuz haline geçen İl Özel İdaresi ekipleri, önceliği taşımalı eğitim verilen köyler ve acil durum olan köylere vererek çalışmalarına başladı.Kurumdan yapılan açıklamada bugün itibariyle Merkez ilçede 40, Kelkit ilçesinde 6, Köse ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde 5, Şiran ilçesinde 27 ve Torul ilçesinde 18 olmak üzere toplam 98 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.Açıklamada kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği kaydedildi.

Gümüşhane’de önceki gece etkili olan ve dün bazı ilçelerde gün boyu devam eden kar yağışının ardından kapanan 148 köy yolundan 50’si kar yağışına rağmen yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.
Yağışın durmasıyla birlikte bugün tüm ilçelerde teyakkuz haline geçen İl Özel İdaresi ekipleri, önceliği taşımalı eğitim verilen köyler ve acil durum olan köylere vererek çalışmalarına başladı.
Kurumdan yapılan açıklamada bugün itibariyle Merkez ilçede 40, Kelkit ilçesinde 6, Köse ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde 5, Şiran ilçesinde 27 ve Torul ilçesinde 18 olmak üzere toplam 98 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Açıklamada kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği kaydedildi.

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Yatsı
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Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Derman Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Kelkit
Simge Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
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