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Gümüşhane merkezli 9 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi yakalandı

15.02.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane merkezli 9 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Gümüşhane merkezli 9 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticareti ve imalatına yönelik Gümüşhane merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Kocaeli, Muğla, Trabzon ve Giresun'da 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 tabanca, 6 av tüfeği, 41 şarjör, 2 bin 970 mermi, 20 namlu, silah kalıbı, sürgü kolu, 11 torna, 4 kaynak, 5 taşlama ve 3 spiral makinesi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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