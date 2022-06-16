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Gümüşhane merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

16.06.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gümüşhane merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Gümüşhane ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.H.Ç, E.Y, Ş.S.Ü. ile S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümüşhane Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.S.Ü. savcılıktan serbest bırakıldı, B.H.Ç, E.Y, S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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