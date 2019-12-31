Gümüşhane protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Gümüşhane’de yeni yıla saatler kala Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentte bazı noktaları, hastaları, taksici esnafını ve güvenlik güçlerini ziyaret etti, askerlerle birlikte yemek yedi.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Taşbilek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’tan yeni yıl nedeniyle kentte alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

“Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tüm tedbirleri aldı”

Burada denetleme defterini imzalayan Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada yılbaşı tedbirleri kapsamında il merkezinde 99 emniyet personeliyle vatandaşların rahat ve huzurlu bir gece yaşaması için görevleri başında olduğunu hatırlatarak, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun direktifleri çerçevesinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini teminen yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirebilmeleri için Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tüm tedbirleri aldı” dedi.

“2019 yılı ilimizde huzur ve güven içinde geçti”

Gümüşhane’de 2019 yılının huzur ve güven içerisinde geçtiğini belirten Vali Taşbilek, “Amacımız 2020 yılının ve daha sonraki yılların da ülkemizin milli birliği ve beraberliği içerisinde, toplumsal huzur, barış ve dayanışma anlayışı içerisinde geçirmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.