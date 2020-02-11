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Gümüşhane tarım ve hayvancılığında yüz güldüren rakamlar

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 11.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında Gümüşhane’de büyük ve küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3, bitkisel üretim miktarı yüzde 7, işlenen tarım alanı yüzde 2 oranında arttı.Verilere göre Gümüşhane’de büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında artarak 83 bin 791’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında Gümüşhane’de büyük ve küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3, bitkisel üretim miktarı yüzde 7, işlenen tarım alanı yüzde 2 oranında arttı.
Verilere göre Gümüşhane’de büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında artarak 83 bin 791’e yükseldi. Küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 4 oranında artarak 38 bin 989’a yükseldi.
Toplam işlenen tarım alanının da yüzde 2 oranında artarak 82 bin 621 hektara yükseldiği Gümüşhane’de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarı yüzde 7 artarak 279 bin 368 tona yükseldi.
10 yıl önceye bakıldığında ise büyükbaş hayvan sayısı yüzde 31, küçükbaş hayvan sayısının yüzde 22 arttığı Gümüşhane’de toplam işlenen tarım alanı yüzde 21, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarı da yüzde 50 oranında arttı.
İstatistiklere göre bir diğer sevindirici oran da örtü altı sebze ve meyve üretim miktarında gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2019 yılında örtü altı üretim yüzde 6 oranında artarak 611 tona yükselirken, bu orandaki artış 10 yıl önceye göre yüzde 17 olarak gerçekleşti.

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Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Işık Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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