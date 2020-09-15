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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, Rektör Karacoşkun’u ziyaret etti

KİLİS HABERLERİ  | 15.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ayyıldız, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Gümüşhane Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında akademik faaliyetler ve bilimsel etkinlikler ile ilgili konularda iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. İki üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilebilecek proje ve ortak çalışmalar ele alındığı ziyarette pandemi sürecinde yürütülmesi planlanan eğitim öğretim faaliyetleri konusunda da öne çıkan planlamalar görüşüldü.
Görüşme sonrasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, ziyareti nedeniyle Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e teşekkür ederek üniversite armalı bir anı tabağı hediye etti.

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