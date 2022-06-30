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Gümüşhane ve Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

30.06.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane ve Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Gümüşhane ve Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Gümüşhane ve Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik suçu kapsamında Gümüşhane ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, şüpheliler F.Y, E.Y, H.M, M.V, M.T, M.T. ve E.A'nın Gümüşhane ve Trabzon'daki 7 adres ve 3 aracına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda borç senedi, banka çeki, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 merminin ele geçirildiği operasyonda, F.Y, E.Y. ve H.M. gözaltına alındı.

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