Gümüşhane’de 100 şikayetten 46’sı tüketici lehine sonuçlandı

Gümüşhane Ticaret İl Müdürü Mürsel Yaşar, 2019 yılında İl Tüketici Hakem Heyetine 698 şikayet geldiğini ve bunların 319’unun tüketicinin lehine sonuçlandığını söyledi.

Konuyla ilgili soruları cevaplandıran Yaşar, İl Tüketici Hakem Heyetine 2019 yılında toplam 698 başvuru olduğunu, bunlardan yüzde 46’sına tekabül eden 319’unun tüketici lehine sonuçlandığını, 290 adetinin tüketici aleyhine sonuçlandığını, toplam 609 başvurunun sonuçlandığını ve 89 başvurunun ise inceleme aşamasında olduğunu söyledi.

Yaşar ayrıca yıl içerisinde Tüketici İl Hakem Heyetine yapılan 121 başvurunun bilirkişi incelemesinden geçtiğini belirtti.

Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılanması kapsamında ülke genelinde bin 11 olan hakem heyeti sayısının 1 Ağustos 2018 tarihinde 211’e düşürüldüğünü hatırlatan Yaşar, hakem heyetlerinin yeniden yapılanma çalışması neticesinde Gümüşhane’de sadece İl Tüketici Hakem Heyetinin faaliyetlerine devam ettiğini, ilçe hakem heyetlerinin tamamının kapatılarak buralarda birer irtibat personeli görevlendirildiğini kaydetti.

Gümüşhane İl Tüketici Hakem Heyetinin 2019 yılı için değeri 8 bin 480 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklara bakmakta iken söz konusu parasal limitlerin 2020 yılı için 10 bin 390 TL’ye yükseltildiğini ifade eden Yaşar, “İl Tüketici Hakem Heyetimize 2019 yılı içerisinde toplam 698 adet şikâyet gelmiş, bunların 319 adedi tüketici lehine, 290 adedi ise tüketici aleyhine sonuçlandırılmış, inceleme aşamasında bulunan 89 adet başvuru ise 2020 yılına devredilmiştir. Tüketici İl Hakem Heyetine ayıplı mallarla ilgili yapılan müracaatların 121 adedine de bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır” dedi.

