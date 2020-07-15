YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 15.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.Dün akşam şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek verilmesiyle başlayan program kapsamında bugün sabah tarihi Gümüşhane köprüsü üzerinde 15 Temmuz hain darbe gecesinin en çarpıcı karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.Serginin açılışını yapan Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, kurum müdürü ve siyasi parti temsilcileri fotoğrafları inceledikten sonra Fatih Parkında ve cadde boyunca vatandaşlarla sohbet etti.Buradaki programın ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gümüşhane’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.
Dün akşam şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek verilmesiyle başlayan program kapsamında bugün sabah tarihi Gümüşhane köprüsü üzerinde 15 Temmuz hain darbe gecesinin en çarpıcı karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
Serginin açılışını yapan Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, kurum müdürü ve siyasi parti temsilcileri fotoğrafları inceledikten sonra Fatih Parkında ve cadde boyunca vatandaşlarla sohbet etti.
Buradaki programın ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Aynı heyet kent merkezindeki şehit mezarlarının ziyaret ederek dua etti.
Program kapsamında Gümüşhane Üniversitesinde telekonferans yöntemiyle 15 Temmuz konulu konferans gerçekleştirilecek, akşam saatlerinde de Fatih Parkında 15 Temmuz Anma programı icra edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Bunu kimse beklemiyordu! Eşini son anda fark edince... Bunu kimse beklemiyordu! Eşini son anda fark edince...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Gümüşhane Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:30
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Elif Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gümüşhane’de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Gümüşhane’de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

El frenini çekmeyi unutunca

El frenini çekmeyi unutunca

Gümüşhane’de Adli Yıl Açılışı

Gümüşhane’de Adli Yıl Açılışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.