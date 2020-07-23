YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’de 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

Gümüşhane’de 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 23.07.2020 22:42 | Son Güncelleme

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde 2 kilogram reçine esrar ele geçirdi.

Gümüşhane’de 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde 2 kilogram reçine esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Çevre Yolu tünellerini yürüme geçmeye çalışan ve ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu R.A (20) ve K.K’dan (19) şüphelenen emniyet ekipleri şahısların üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda şahısların bel bölgesine sarılı vaziyette sıkıştırılmış poşet içerisinde 2 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı... İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı...
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

AVM’de gergin anlar

AVM’de gergin anlar

Tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği

Tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği

Eski hastane binasından kalorifer peteklerini çalan şahıslar yakaladı

Eski hastane binasından kalorifer peteklerini çalan şahıslar yakaladı

Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran şahsı 5 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran şahsı 5 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Çaresiz kalan yavru kedinin fotoğraftaki zor anları yürek parçaladı

Çaresiz kalan yavru kedinin fotoğraftaki zor anları yürek parçaladı

Gümüşhane Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:04
Öğle
12:34
İkindi
16:29
Akşam
19:53
Yatsı
21:33

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Sinem Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gümüşhane'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı

Gümüşhane'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı

Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.