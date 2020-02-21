Gümüşhane’de 2019 yılında 5 otobüs kazası yaşandı

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme ve tedbir toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı salonunda sektör temsilcileri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Taşbilek, “Bugün ülkemizin her yanında eşzamanlı olarak bu toplantı yapılıyor. Kazasız belasız bir şekilde sefer yapabilmeleri, çalışmalarını yürütebilmeleri, bu bağlamda alınabilecek tedbirler, kış lastiği başta olmak üzere şoförlerimizin dinlendirilerek çalıştırılması, yeterli şoför çalıştırılması, araçlarda eksik hususlar bulundurulmamasıyla alakalı olarak bir araya geldik” dedi.

Otobüs firmalarının şehirlerarasında çok nitelikli bir yol hizmeti sunduklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Özellikle bu kış döneminde selametle gidip gelelim. Lastiğimize, yolumuza, şoförümüze dikkat ederek çalışalım” dedi.

“Şoförlerimiz taşıdığı insanları emanet olarak görerek yola gitmeliler”

Salonda bulunan otobüs firması işletmecilerine on numara yağı asla kullanmamaları yönünde ifadelerde bulunan Vali Taşbilek, “On numara yağ işinden uzak durmak lazım. Asla kullanmayınız. Otobüslerimiz 45-50 kişiyi taşıyor. Şoförlerimiz bu bilinçle, bu duyarlılıkla taşıdığı insanları emanet olarak görerek yola gitmeliler. Yeterli sayıda şoför bulundurup dinlenerek yola çıkmaları gerek. Hızlı gitmek yolunu kısaltmaz. Otobüste bulunan vatandaşlarımızın can güvenliği göz önünde bulundurarak yola gitsinler. Emniyet kemerine şoförlerimiz ve yolcularımız dikkat etmeli. Muavinler otobüse bindiklerinde yolcuları uygun bir dille ‘Kemeriniz bağlı mı?’ desin” diye konuştu.