Gümüşhane’de 362 camide Cuma namazına izin verildi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici süreyle ara verilen camiler 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kısmi olarak yeniden ibadete açılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili illere gönderilen genelgenin ardından yapılan çalışmayla birlikte Gümüşhane’de hangi camilerde ve alanlarda cuma namazı kılınacağı belirlendi. Belirlenen kurallar çerçevesinde ibadete açılacak camilerde öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek, cuma namazları da cami avlularında kılınacak.

Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerin seçildiği Gümüşhane kent merkezinde 15 Temmuz Zafer Meydanında bulunan ve Kemaliye Camine yakın olan pazar yeri alanında da cuma namazı kılınacak.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan duyuruya göre il merkezindeki 11 cami ve alanda bin 935 kişinin, merkeze bağlı belde ve köylerde 87 camide, Kelkit ilçesinde 101 camide, Köse ilçesinde 14 camide, Kürtün ilçesinde 59 camide, Şiran ilçesinde 40 camide, Torul ilçesinde 50 cami olmak üzere toplam 362 camide Cuma namazı kılınmasına müsaade edilecek.

Tabloya göre il merkezinde Kemaliye Camii ve pazaryerinde 750 kişi, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camii avlusunda 80 kişi, Sultan Süleyman Han Ulu Camii avlusunda 70 kişi, Yunus Emre Camii avlusunda 250 kişi, Çamlıca Mahallesi TOKİ Camii avlusunda 80 kişi, Gümüşhane Üniversitesi Kampüs Camii avlusunda 250 kişi, Hacıemin Mahallesi Camii avlusunda 50 kişi, Sadullah Efendi Camii avlusunda 35 kişi, Sanayi Camii avlusunda 70 kişi, 1. Etap TOKİ Aydınlık Camii avlusunda 200 kişi ve Akçakale Mahallesi Esentepe Camii avlusunda 100 kişi olmak üzere toplam 11 camide bin 935 kişi cuma namazı kılabilecek.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada Cuma namazlarının sadece belirlenen camilerin belirlenen açık alanlarında kılınacağı, öğlen ve ikindi namazlarının cemaatle diğer vakit namazları ferdi olarak cami içinde ve içeride bulunabilecek azami kişi sayısına riayet edilerek kılınabileceği, koronavirüs belirtisi olanların evlerinde kalmaları, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 01.01.2000 sonrası doğumlu olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiğinden dolayı dışarı çıkmamaları, herkesin kendi seccadesini beraberinde getirmesi ve seccadenin namaz sonrasında yıkanması, dezenfekte edilemeyen hasır, karton gibi sergilerin getirilmemesi, Cuma namazı ve diğer vakitlerde cami içinde ve dışında maske takılması, girişlerde ellerin dezenfekte edilmesi, abdesthane, tuvalet, şadırvan gibi ortak alanlar kapalı olacağı için evde veya işyerinde abdest alınarak gelinmesi, camiye giriş ve camiden çıkışta sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve fiziksel temaslardan kaçınılması, Cuma namazlarında ilk saftan itibaren oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz sonrasında ise son saftan başlanarak sırayla namaz alanından çıkılacağı, Cuma namazı bitiminde toplu tesbihat yapılmayacağı, ayrıca vatandaşların namazın sünnetlerini evlerinde kılabileceği hususlarına dikkat edilerek Cuma namazlarına ve camilere gidilmesi istendi.

