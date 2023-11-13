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Gümüşhane’de astsubay kazayla kendini vurdu

13.11.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de bir astsubay, evinde temizlediği tabancasının aniden ateş alması ile yaralandı.

Gümüşhane’de astsubay kazayla kendini vurdu

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay G.Ö. (32), evinde tabancasını temizlerken elindeki silahın kazayla ateş alması sonucu başından yaralandı. Astsubayın çenesinden giren mermi kulak kısmından dışarı çıkarken, talihsiz astsubay kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan G.Ö.’nün tedavisi sürerken, astsubayın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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