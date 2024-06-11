Gümüşhane’de bağırsaklarında uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde seyahat eden B.D. isimli yabancı uyruklu şahıstan şüphelenerek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrollerde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilen şahsın taşıdığı yabancı cisimler yapılan operasyonla çıkartıldı.

B.D. isimli şahsın bağırsaklarında 5 adet paketlenmiş halde toplamda 140,43 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıs "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.







