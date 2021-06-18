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Gümüşhane'de Bahçecik Barajı'nın gövde yüksekliği yüzde 75'e ulaştı

18.06.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllık 5,5 milyon metreküp su tutacak ve 2050 yılına kadar şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak barajın gövdesinin yıl sonunda tamamlanması ve su tutması hedefleniyor

Gümüşhane merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Bahçecik Barajı projesinin gövde inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması ve barajda su tutulması planlanıyor.

Proje alanında gazetecilere açıklama yapan yüklenici firma Durmaz Yatırım İnşaat AŞ'nin Genel Müdürü İhsan Eleman, Gümüşhane'nin içme suyu ihtiyacının hali hazırda Harşit Çayı'nın keson kuyularından temin edildiğini söyledi.

Son yıllarda yağış rejimindeki değişimler ve küresel ısınmayla birlikte Harşit Çayı'nın debisinin de düştüğünü belirten Eleman, kent nüfusunun ise artış gösterdiğini vurguladı.

Eleman, Harşit Çayı'nın kentin su ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle Bahçecik Barajı projesinin gündeme geldiğini, 2016 yılında ihalesi yapılan projede imalata 2017 yılında başlandığını aktardı.

- Baraj gövdesi temelden 69 metre yüksekte

Barajın içme ve kullanma suyu olarak kent merkezinin yanı sıra çevresini de besleyeceğine dikkati çeken Eleman, şu değerlendirmede bulundu:

"Gümüşhane şehrimizin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyunu çevresiyle birlikte temin edecek çok önemli ve özel bir baraj. Aktutan Göleti'nden havzamıza gelecek suyla birlikte yıllık 5,5 milyon metreküp içme suyu arıtılmadan önce bile içme suyu özelliğinde bir memba suyuyla şehrimizin içme suyunu karşılayacaktır. Gövdemiz temelden itibaren 69 metre yüksekliktedir. Şu anda gövdede yüzde 75 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Yeterli ödeneğin sağlanması halinde yıl sonunda barajda su tutmayı hedefliyoruz."

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