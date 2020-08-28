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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 28.08.2020 20:46 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

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Torul Eczanesi
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