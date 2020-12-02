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Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 02.12.2020 21:42 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Eldiğin köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.Şiran İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Eldiğin köyünde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.Köye giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Eldiğin köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.
Şiran İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Eldiğin köyünde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.
Köye giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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