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Gümüşhane’de Boğalı köyü karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 04.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin merkeze bağlı en uzak köylerinden birisi olan Boğalı köyüne Trabzon’dan bayramlaşmaya gelen 3 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı.İl merkezine 84 kilometre uzaklıktaki köye Kurban Bayramı için Trabzon’dan gelen 3 kişinin geri dönüşlerinde yaptırdıkları testlerin pozitif çıkmasının ardından köyde yapılan filyasyon çalışmalarında bu 3 kişiyle temaslı kişiler tespit edildi.Kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Boğalı köyünde bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimiz merkez İlçe Boğalı Köyü’nde yaşayan bazı vatandaşlarımız arasında Korona virüs (Covid 19) testi pozitif çıkmıştır.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı en uzak köylerinden birisi olan Boğalı köyüne Trabzon’dan bayramlaşmaya gelen 3 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı.
İl merkezine 84 kilometre uzaklıktaki köye Kurban Bayramı için Trabzon’dan gelen 3 kişinin geri dönüşlerinde yaptırdıkları testlerin pozitif çıkmasının ardından köyde yapılan filyasyon çalışmalarında bu 3 kişiyle temaslı kişiler tespit edildi.
Kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Boğalı köyünde bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimiz merkez İlçe Boğalı Köyü’nde yaşayan bazı vatandaşlarımız arasında Korona virüs (Covid 19) testi pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.
Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

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