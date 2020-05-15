Gümüşhane’de çiftçilere 283 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Geçtiğimiz yıl 145 bin sebze fidesinin dağıtıldığı Gümüşhane’de talep patlaması olunca bu yıl 8 milyon lira gelir getirmesi beklenen 283 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi destekleriyle il genelindeki çiftçilere örtü altı ve tarla yetiştiriciliği için yüzde 50 hibe destekli 283 bin adet domates, salatalık ve biber fidesi dağıtıldı.

Temiz su kaynakları ve kirlenmemiş toprakları, organik üretim kültürüyle meyve ve sebzelerinde ayrı bir aroma ve tat bulunan Gümüşhane’de örtü altı üretimin artırılması için son yıllarda yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen domates, salatalık ve biber fideleri üreticilere dağıtıldı.

“Bin 400 ton domates, 400 ton salatalık ve 55 ton biber elde etmeyi düşünüyoruz”

Sebze fidelerini çiftçilere dağıtımını gerçekleştirdikten sonra dikim yapan üreticileri ziyaret eden Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, “Yaklaşık 283 bin fidemiz toprakla buluştu. Domates, salatalık ve biber fidelerini bölgemiz için daha önce tespit ettiğimiz ve denemelerini yaptığımız çeşitlerle Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden tedarik ettik. Yaklaşık olarak bin 400 ton domates, 400 ton salatalık ve 55 ton biber elde etmeyi düşünüyoruz. İlimizin tarımsal hasılasına katkısı yaklaşık 8 milyon TL olmasını beklemekteyiz. Amacımız çiftçilerimize her daim her şartlarda destek olmak. Kaliteli ve sertifikalı fideleri çiftçilerimizle buluşturarak vermiş oldukları emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak hem de tüketicilerimize daha sağlıklı sebzeyi ulaştırmaktır. Bu manada İl Özel İdaresi finansmanıyla sağlamış olduğumuz bu proje ilimiz için hayırlı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.