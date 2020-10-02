YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor

Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 02.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor

Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Kentin farklı noktalarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üretimi teşvik edilen çilekte hasat sürüyor.

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, Köse ilçesinde 25 dönüm arazide kurulan çilek bahçesinde incelemelerde bulundu.

Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesinin çiftçiler tarafından benimsendiğini ifade eden Birşen, bu yıl Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteği ile 66 dekar alanda 58 üreticiye 326 bin sertifikalı albion çeşidi çilek fidesi dağıtıldığını belirtti.

Birşen, modern kapama bahçeleri tesis ederek geçen yıl 29 dekar alanda yapılan çilek üretimini bu yıl üç kat artarak 96 dekar alana çıkardıklarını vurguladı.

Bu yıl kentte 190 ton çilek üretildiğine dikkati çeken Birşen, "Bu miktar ilimize 3 milyon lira ekonomik katkı sağlayacaktır." dedi.

Birşen, çiftçilere yetiştiricilik, damla sulama sistemi ve diğer konularda eğitimler verildiğini, teknik destek sağlandığını aktardı.

Çilek yetiştiriciliğinin Gümüşhane'de giderek yaygınlaştığının altını çizen Birşen, "İlimizin iklim ve toprak yapısına uyumlu olan çilek yetiştiriciliğini geliştirilerek alternatif ürün arayışı olan çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturulacak. Amacımız önümüzdeki yıllarda da Gümüşhane'de alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaktır." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çekici insanların 10 sırrı! Çekici insanların 10 sırrı!
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu

Gümüşhane Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:16
İkindi
15:33
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Şifa Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gümüşhaneli bilek güreşçilerinden Türkiye Şampiyonasında 16 madalya
Gümüşhaneli bilek güreşçilerinden Türkiye Şampiyonasında 16 madalya
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.